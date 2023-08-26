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Силы ПВО сбили два "Шахеда" в Харьковской области

Харьков, Суббота 26 августа 2023 09:57
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Силы ПВО сбили два "Шахеда" в Харьковской области Фото: силы ПВО сбили два "Шахеда" вечером 25 августа (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия вечером 25 августа пыталась атаковать Украину дронами-камикадзе. Вражеские "Шахеды" сбили в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечают военные, оккупанты выпустили ударные Shahed-136/131 с юго-восточного направления. Всего были зафиксированы пуски двух дронов.

Силы противовоздушной обороны сбили оба "Шахеда" в пределах Харьковской области.

Силы ПВО сбили два &quot;Шахеда&quot; в Харьковской области

Воздушная тревога 25 августа

Напомним, вчера вечером в Украине шесть раз объявляли масштабную воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупреждали о взлетах российских истребителей МиГ-31К. Этот самолет является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал", которую сложно сбить силам ПВО.

К счастью, сообщений об обстрелах не поступало.

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