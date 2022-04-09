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У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну

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Тернопіль, Субота 09 квітня 2022 11:07
У Тернополі демонтували пам'ятник Пушкіну Фото: у Тернополі більше немає пам'ятника Пушкіну (te.20minut.ua)
Автор: Артем Горовенко

У Тернополі демонтували пам'ятник російському письменнику Олександру Пушкіну. Рішення прийняв виконком місцевої міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Сергія Надала.

"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, тортури людей, зґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст - перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. У тому числі пам'ятник російському письменнику", - зазначив він.

Згідно з рішенням виконкому, демонтовано пам'ятник Пушкіна в сквері на вулиці В'ячеслава Чорновола.

Нагадаємо, до цього в Мукачеві (Закарпатська область) демонтували бюст і меморіальну дошку Пушкіну.

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