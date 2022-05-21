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В Миколаєві невідомі демонтували пам'ятник Пушкіну

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Субота 21 травня 2022 18:39
В Миколаєві невідомі демонтували пам'ятник Пушкіну Фото: в Миколаєві невідомі демонтували пам'ятник Пушкіну (novosti-n.org)
Автор: Сергій Пишкін

У Миколаєві у сквері на перетині вулиць Пушкінської та Набережної зник пам’ятник поетові Олександру Пушкіну. Наразі невідомо хто його демонтував.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости N".

Як відзначають очевидці, пам’ятник демонтували, сьогодні, 21 травня, близько о четвертій ранку. Демонтаж відбувався за допомогою автокрана.

Постать поета зняли з постаменту й відвезли у невідомий напрямок.

Наразі невідомо, чи було демонтовано пам’ятник через рішення міської влади, або ж це була приватна ініціатива. Посадові особи наразі також не прокоментували інцидент.

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