В Миколаєві невідомі демонтували пам'ятник Пушкіну
Фото: в Миколаєві невідомі демонтували пам'ятник Пушкіну (novosti-n.org)
У Миколаєві у сквері на перетині вулиць Пушкінської та Набережної зник пам’ятник поетові Олександру Пушкіну. Наразі невідомо хто його демонтував.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Новости N".
Як відзначають очевидці, пам’ятник демонтували, сьогодні, 21 травня, близько о четвертій ранку. Демонтаж відбувався за допомогою автокрана.
Постать поета зняли з постаменту й відвезли у невідомий напрямок.
Наразі невідомо, чи було демонтовано пам’ятник через рішення міської влади, або ж це була приватна ініціатива. Посадові особи наразі також не прокоментували інцидент.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.