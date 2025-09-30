PURL для Украины: шесть стран НАТО оплатили ракеты для Patriot и HIMARS

Он напомнил, что эту программу создали совместно НАТО и США, она заработала в августе 2025 года.

Первый пакет на сумму 578 млн долларов профинансировали Нидерланды. Второй - на 495 млн долларов - обеспечили Дания, Норвегия и Швеция. Третий пакет на 500 млн долларов профинансировала Германия. Еще один пакет в 500 млн долларов объявила Канада. Поставка первых двух пакетов началась в середине сентября.

Кроме того, США уже финализировали с Канадой и Германией наполнение третьего и четвертого пакетов.

"Программа работает, очень активно помогает, это именно та программа, которая дает нам возможность покупать американское оружие за средства партнеров в Альянсе. И это такие вещи, как ракеты для Patriot и ракеты для HIMARS", - подчеркнул Зеленский.

Сейчас американская сторона согласовывает с Украиной пятый и шестой пакеты. Параллельно началась работа над наполнением седьмого, восьмого, девятого и десятого пакетов. Литва, Латвия, Эстония, Люксембург, Бельгия и Исландия заявили о готовности сделать взносы в пятый пакет.

Украина рассчитывает в октябре дополнительно наполнить эту программу, а общей целью является добавлять в нее по миллиарду долларов ежемесячно. Инициатива PURL направлена на обеспечение быстрой поставки систем и вооружения, которые можно приобрести в США, чтобы укрепить позиции Украины и создать условия для достижения справедливого и прочного мира