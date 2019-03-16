Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією тимчасово не працюють

Ілюстративне фото (fb.com - zahidnuy.kordon)

Пропускні операції призупинено до 16:00

Пункти пропуску на кордоні з Угорщиною та Румунією тимчасово не працюватимуть у суботу, 16 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Західного управління ДПСУ у Facebook.

Як повідомляється, у зв'язку з переустановленням бази даних Державної міграційної служби до 16:00 не працюватимуть пункти пропуску "Лужанка", "Вилок", "Косино", "Дзвінкове", "Солотвино" та "Дякове".

Зазначається, що наразі здійснюється лише пропуск пішоходів.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що у 2019 році на кордоні з Угорщиною відкриється міжнародний пункт пропуску Велика Паладь - Надьгодош

Також, 17 березня у зв'язку з реконструкцією не буде проводитися пропуск громадян через лінію розмежування на Донбасі в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

РБК-Україна писало, що з 18 по 22 березня у пункті пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" буде тимчасово призупинено оформлення і пропуск вантажівок. Причина - калібрування вагів на словацькій стороні.

Додамо, вчора на Донбасі в чергах на КПВВ померли дві людини. За даними прес-центру ООС, на пунктах пропуску "Майорск" і "Новотроїцьке" двом чоловікам стало погано, медикам не вдалося врятувати їх.