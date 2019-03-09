Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 19,5 тис. осіб

Усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 8 марта, пересекли 19, 5 тыс. лиц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Все контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки общий пассажиро-транспортный поток характеризовался значительным уменьшением по сравнению с предыдущим днем. Всего вчера через КПВВ проследовало 19,5 тысяч человек и 2,9 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 4500 человек и 720 транспортных средств;

"Марьинка" - 4250 человек и 890 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 3865 человек и 900 транспортных средств;

"Гнутово" - 1545 человек и 445 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 5315 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 0/40; "Новотроицкое" - 20/25; "Гнутово" - 10/10.

Отметим, с полуночи 8 марта на Донбассе начала действовать соглашение о "режиме тишині", которое было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины.

Напомним, боевики в течение минувших суток, 8 марта, 1 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.