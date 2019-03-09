Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 19,5 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Усі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 8 березня, перетнули 19, 5 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Усі контрольні пункти в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, працюють в штатному режимі.

Минулої доби загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався значним зменшенням у порівнянні з попереднім днем. Всього вчора через КПВВ прослідувало 19,5 тисяч осіб та 2,9 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 4500 осіб та 720 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 4250 осіб та 890 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 3865 осіб та 900 транспортних засобів;

"Гнутове" - 1545 осіб та 445 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 5315 осіб.

Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/30; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 20/25; "Гнутове" - 10/10.

Зазначимо, з опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України.

Нагадаємо, бойовики протягом минулої доби, 8 березня, 1 раз відкривали вогонь по позиціям українських військових в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.