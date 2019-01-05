На Донбасі у черзі на КПВВ померли 2 людини

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

В штабі наголосили, що бойовики штучно створюють складнощі при перетині КПВВ вздовж лінії зіткнення

Сьогодні, 5 січня, на контрольно-пропускних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" та "Майорськ" в очікуванні переходу на підконтрольну Україні територію померли 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил (ООС) у Facebook.

Як повідомляється, близько 09:45 на КПВВ "Станиця Луганська" під час оформлення документів на перехід на підконтрольну Україні територію втратив свідомість 65-річний чоловік. Прикордонники негайно викликали медпрацівників, які констатували смерть. Попередня причина смерті - зупинка серця.

Також, о 11:00 на КПВВ "Майорськ", після прибуття з тимчасово окупованої території Донецької області, 79-річна жінка поскаржилася на погане самопочуття. Медпрацівники, які прибули для надання медичної допомоги, провели реанімаційні заходи, але врятувати життя жінки не змогли.

"Українська сторона СЦКК заявляє, що штучне створення довгих черг та неорганізованості в роботі КПВВ в холодну пору року з боку російсько-окупаційних військ вкотре наражає на небезпеку мирне населення, серед яких, переважно люди похилого віку", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, який чекав переходу з непідконтрольною території Україні.