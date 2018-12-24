Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 35 тис. осіб

Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Всі пункти пропуску працюють у звичайному режимі

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 23 грудня 2018 року, перетнули понад 35 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, протягом минулої доби КПВВ на Донбасі перетнули 35,5 тис. осіб та 4,5 тис. транспортних засобів. Так, через "Майорське" прослідували 7 635 осіб та 965 транспортних засобів; через "Мар’їнку" - 7 875 осіб та 1 420 машин, через "Новотроїцьке" - 6 755 осіб та 1 345 авто, через "Гнутове" - 3 135 осіб та 775 транспортних засобів, через "Станицю Луганську" - 8 130 осіб.

За даними прикордонників, станом на ранок всі КПВВ на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі функціонують у штатному режимі та відкрилися за зимовим графіком роботи. Вранці 24 грудня на КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 40/40; "Мар’їнка" - 20/60; "Новотроїцьке" - 70/70; "Гнутове" - 20/25.

Нагадаємо, що протягом 21 грудня 2018, контрольні пункти в'їзду-виїзду на Донбасі перетнули понад 55 тисяч осіб.