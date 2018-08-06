Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули 34 тис. осіб

Через КПВВ прослідувало 5,2 тис. транспортних засобів

Контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 5 серпня 2018 року, перетнули 34 тисячі осіб. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Держприкордонслужби України.

Як повідомляється, в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об'єднаних сил, сьогодні вранці на в'їзд і виїзд перебувала така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/50; "Маріїнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 20/30; "Гнутове" - 20/20.

Наголошується, що всього за минулу добу зафіксовано зменшення пасажиро-транспортного потоку через КПВВ. Всього контрольні пункти перетнуло 34 тисяч чоловік і 5,2 тисячі транспортних засобів:

"Майорське" - 7710 людина і 1050 транспортних засобів;

"Маріїнка" - 8120 осіб та 1700 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7570 людина і 1640 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3420 осіб та 850 транспортних засобів;

"Станиця Луганська" - 7273 осіб.

Нагадаємо, за добу-4 серпня КПВВ на Донбасі перетнули 37,8 тисяч осіб і 5,5 тисяч транспортних засобів.

Також повідомлялося, що на Закарпатті прикордонники завадили переміщенню через кордон більше 2 тис. пачок сигарет.

Крім того, у Закарпатській області співробітники Служби безпеки України викрили двох військовослужбовців реалізації вибухівки.