Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули майже 34 тис. осіб

Всі КПВВ працюють у штатному режимі

Контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 29 липня, перетнули 33,8 тисяч осіб. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як повідомляється, у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

"Майорське" - 20/50; "Мар’їнка" - 0/40; "Новотроїцьке" - 0/20; "Гнутове" - 15/10.

Загалом, як повідомляють в ДПСУ, минулої доби через КПВВ прослідувало 33,8 тисячі осіб та 5 тисяч транспортних засобів:

"Майорське" - 7380 осіб та 1000 транспортних засобів;

"Мар’їнка" - 8160 осіб та 1710 транспортних засобів;

"Новотроїцьке" - 7540 осіб та 1570 транспортних засобів;

"Гнутове" - 3050 осіб та 730 транспортних засобів;

"Станиця Луганськ" - 7660 осіб.

Нагадаємо, за добу 28 липня КППВ на Донбасі перетнули 38,9 тисяч осіб і 5,3 тис. транспортних засобів.

Також повідомлялося, що в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Маріїнка" військовослужбовці Краматорського загону із залученням службової собаки і спільно з представниками фіскальної служби зі складу Об'єднаних сил 28 липня в ході огляду автомобіля Volkswagen Tiguan виявили в підлокітнику пістолет травматичної дії RG-88 калібру 9 мм зі спорядженим магазином, 7 патронів і між передніми сидіннями гумову і металеву телескопічну палиці.