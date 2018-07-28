Бойовики на Донбасі за добу 34 рази обстрілювали позиції ООС

Загинув один український військовий

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 27 липня, бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі двічі із важкого озброєння. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ході бойових дій один військовослужбовець ООС загинув.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Жовтого, Новотошківського, Золотого, Майорська, Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки, Красногорівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного", - повідомляють у ООС.

Крім цього, поблизу Лебединського бойовики застосовували 120-мм та 82-мм міномети, а поблизу Водяного - 82-мм міномети. За даними розвідки, 27 липня двоє бойовиків загинуло, ще 5 дістали поранення.

Упродовж поточної доби, 28 липня, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Світлодарська, Лебединського та Широкиного.

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, на Донбасі 27 липня загинув один український військовий. Військовий загинув у ході проведення інженерної розвідки, внаслідок підриву. Від 7:00 до 18:00 бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню.