Бойовики на Донбасі за добу 34 рази обстрілювали позиції ООС

Новини Надзвичайні події 28.07.2018 - 07:39
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)
Ілюстративне фото (facebook.com/Ігор Іванов)

Загинув один український військовий

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 27 липня, бойовики 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі двічі із важкого озброєння. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, у ході бойових дій один військовослужбовець ООС загинув.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисниках Кримського, Жовтого, Новотошківського, Золотого, Майорська, Мар’їнки, Авдіївки, Новомихайлівки, Красногорівки, Лебединського, Гнутового, Широкиного, Павлополя та Водяного", - повідомляють у ООС.

Крім цього, поблизу Лебединського бойовики застосовували 120-мм та 82-мм міномети, а поблизу Водяного - 82-мм міномети. За даними розвідки, 27 липня двоє бойовиків загинуло, ще 5 дістали поранення.

Упродовж поточної доби, 28 липня, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Світлодарська, Лебединського та Широкиного.

Бойовики на Донбасі за добу 34 рази обстрілювали позиції ООС

Скріншот (facebook.com/pressjfo.news/)

Нагадаємо, на Донбасі 27 липня загинув один український військовий. Військовий загинув у ході проведення інженерної розвідки, внаслідок підриву. Від 7:00 до 18:00 бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню. 

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Темы: Новини ООС    Теги:  погибли,  обстрел,  режим прекращения огня,  ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС