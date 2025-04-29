На пункте пропуска "Устилуг-Зосин" ограничат движение: сроки и причина

Украина проведет ремонт на пункте пропуска "Устилуг-Зосин" в Волынской области. Из-за этого движение авто там ограничат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram.
Как отметили в службе, с 30 апреля по 5 июня Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области будет проводить на КПП устройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов.
"В этот период будут частично ограничивать проезд транспортных средств полосами движения пункта пропуска", - добавили в ведомстве.
При этом ранее стало известно, что польская сторона также проводит ремонтные работы со своей стороны пункта пропуска "Зосин-Устилуг". Там ремонтируют стальную пролетную надстройку моста через Западный Буг, проводят обновление опор и подъездов к нему.
"Это также приводит к частичному ограничению проезда, установлению реверсного движения лишь одной полосой половины моста, затруднению и замедлению трафика", - уточнили в службе.
Там напомнили, что через пункт пропуска "Устилуг-Зосин" разрешено движение автомобилей массой до 7,5 тонн и пассажирских автобусов, а также пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн - на выезд из Украины.
Напомним, ранее стало известно о ремонтных работах на пункте пропуска "Шегини". Из-за этого движение транспорта ограничили до 10 мая.
Там на выезд не работает только одна из полос. В Госпогранслужбе посоветовали украинцам выбирать менее загруженные пункты пропуска.
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