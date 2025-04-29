На пункте пропуска "Устилуг-Зосин" ограничат движение: сроки и причина

Украина проведет ремонт на пункте пропуска "Устилуг-Зосин" в Волынской области. Из-за этого движение авто там ограничат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины в Telegram .

Как отметили в службе, с 30 апреля по 5 июня Служба восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области будет проводить на КПП устройство водоотвода, ограждения, дорожной разметки и монтаж автоматических шлагбаумов.

"В этот период будут частично ограничивать проезд транспортных средств полосами движения пункта пропуска", - добавили в ведомстве.

При этом ранее стало известно, что польская сторона также проводит ремонтные работы со своей стороны пункта пропуска "Зосин-Устилуг". Там ремонтируют стальную пролетную надстройку моста через Западный Буг, проводят обновление опор и подъездов к нему.

"Это также приводит к частичному ограничению проезда, установлению реверсного движения лишь одной полосой половины моста, затруднению и замедлению трафика", - уточнили в службе.

Там напомнили, что через пункт пропуска "Устилуг-Зосин" разрешено движение автомобилей массой до 7,5 тонн и пассажирских автобусов, а также пустых транспортных средств массой более 7,5 тонн - на выезд из Украины.