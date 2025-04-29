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На пункті пропуску "Устилуг-Зосин" обмежать рух: терміни та причина

Вівторок 29 квітня 2025 16:06
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На пункті пропуску "Устилуг-Зосин" обмежать рух: терміни та причина Ілюстративне фото: на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" обмежать рух (facebook.com/VNcustomUA)
Автор: Іван Носальський

Україна проведе ремонт на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" у Волинській області. Через це рух авто там обмежать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України в Telegram.

Як зазначили у службі, з 30 квітня до 5 червня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводитиме на КПП влаштування водовідведення, огорожі, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів.

"У цей період будуть частково обмежувати проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску", - додали у відомстві.

При цьому раніше стало відомо, що польська сторона також проводить ремонтні роботи зі свого боку пункту пропуску "Зосин-Устилуг". Там ремонтують сталеву пролітну надбудову мосту через Західний Буг, проводять оновлення опор і під'їздів до нього.

"Це також призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини мосту, утруднення та уповільнення трафіку", - уточнили в службі.

Там нагадали, що через пункт пропуску "Устилуг-Зосин" дозволено рух автомобілів масою до 7,5 тонн і пасажирських автобусів, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн - на виїзд з України.

Обмеження на пункті пропуску "Шегині"

Нагадаємо, раніше стало відомо про ремонтні роботи на пункті пропуску "Шегині". Через це рух транспорту обмежили до 10 травня.

Там на виїзд не працює тільки одна зі смуг. У Держприкордонслужбі порадили українцям обирати менш завантажені пункти пропуску.

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