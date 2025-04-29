На пункті пропуску "Устилуг-Зосин" обмежать рух: терміни та причина

Україна проведе ремонт на пункті пропуску "Устилуг-Зосин" у Волинській області. Через це рух авто там обмежать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну митну службу України в Telegram .

Як зазначили у службі, з 30 квітня до 5 червня Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області проводитиме на КПП влаштування водовідведення, огорожі, дорожньої розмітки та монтаж автоматичних шлагбаумів.

"У цей період будуть частково обмежувати проїзд транспортних засобів смугами руху пункту пропуску", - додали у відомстві.

При цьому раніше стало відомо, що польська сторона також проводить ремонтні роботи зі свого боку пункту пропуску "Зосин-Устилуг". Там ремонтують сталеву пролітну надбудову мосту через Західний Буг, проводять оновлення опор і під'їздів до нього.

"Це також призводить до часткового обмеження проїзду, встановлення реверсного руху лише однією смугою половини мосту, утруднення та уповільнення трафіку", - уточнили в службі.

Там нагадали, що через пункт пропуску "Устилуг-Зосин" дозволено рух автомобілів масою до 7,5 тонн і пасажирських автобусів, а також порожніх транспортних засобів масою понад 7,5 тонн - на виїзд з України.