Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" разблокирован: поляки завершили забастовку

"По информации польских таможенников, в 23:00 час. 13 мая прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях", - сообщила Государственная таможенная служба Украины в 23:13.

Примерно через 10 минут информацию подтвердили в Госпогранслужбе. Там сообщили, что польские участники акции, которые препятствовали движение грузовых транспортных средств, завершили блокирование пункта пропуска "Дорогуск".

Соответствующая информация была представлена Пограничной стражей Польши. В частности, протестующие прекратили свои действия в 22:30 по киевскому времени.

"В настоящее время оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин - Догогуск" восстановлено в обычном режиме", - добавили в Госпогранслужбе.