Пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” розблоковано: поляки завершили страйк

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, у понеділок 12 травня польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску "Яготин - Дорогуськ (кордон між Польщею та Україною).

Протестувальники значно уповільнили рух вантажівок - в обох напрямках пропускали лише по одній машині на годину. Водночас автобуси і транспорт із гуманітарною допомогою проїжджали без затримок.

Як повідомляли в митній службі, водії масово скасовували електронну чергу ("єЧерга") для перетину через "Ягодин" і переорієнтувалися на інші пункти на польсько-українському кордоні. За ніч із 12 на 13 травня через "Ягодин" вдалося оформити лише 8 великовантажів.

При цьому кілька годин тому стало відомо, що апеляційний суд у Любліні підтримав заборону на протести польських перевізників, які заблокували пункт пропуску "Яготин - Дорогуськ".

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