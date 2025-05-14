Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" разблокирован: поляки завершили забастовку
В понедельник польские перевозчики ограничили движение транспорта через пункт пропуска "Дорогульск". Сейчас акция протеста завершена, движение происходит в штатном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной таможенной службы и канал Госпогранслужбы Украины.
"По информации польских таможенников, в 23:00 час. 13 мая прекращена забастовка и разблокирован пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Пункт пропуска работает в штатном режиме в обоих направлениях", - сообщила Государственная таможенная служба Украины в 23:13.
Примерно через 10 минут информацию подтвердили в Госпогранслужбе. Там сообщили, что польские участники акции, которые препятствовали движение грузовых транспортных средств, завершили блокирование пункта пропуска "Дорогуск".
Соответствующая информация была представлена Пограничной стражей Польши. В частности, протестующие прекратили свои действия в 22:30 по киевскому времени.
"В настоящее время оформление грузовых автомобилей в обоих направлениях, как в сторону Украины, так и в сторону Польши по направлению пункта пропуска "Ягодин - Догогуск" восстановлено в обычном режиме", - добавили в Госпогранслужбе.
Блокада границы с Украиной
Напомним, в понедельник 12 мая польские перевозчики начали акцию протеста около пункта пропуска "Яготин - Дорогуск (граница между Польшей и Украиной).
Протестующие значительно замедлили движение грузовиков —э- в обоих направлениях пропускали лишь по одной машине в час. В то же время автобусы и транспорт с гуманитарной помощью проезжали без задержек.
Как сообщали в таможенной службе, водители массово отменяли электронную очередь ("єЧерга") для пересечения через "Ягодин" и переориентировались на другие пункты на польско-украинской границе. За ночь с 12 на 13 мая через "Ягодин" удалось оформить всего 8 большегрузов.
При этом несколько часов назад стало известно, что апелляционный суд в Люблине поддержал запрет на протесты польских перевозчиков, которые заблокировали пункт пропуска "Яготин - Дорогуск".
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