Пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ” розблоковано: поляки завершили страйк

У понеділок польські перевізники обмежили рух транспорту через пункт пропуску "Дорогульск". Наразі акцію протесту завершено, рух відбувається у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної митної служби і канал Держприкордонслужби України.

"На даний час оформлення вантажних автомобілів в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі по напрямку пункту пропуску "Ягодин - Догогуськ" поновлено у звичайному режимі", - додали у Держприкордонслужбі.

Відповідна інформація була представлена Прикордонною вартою Польщі. Зокрема, протестувальники припинили свої дії о 22:30 за київським часом.

Приблизно через 10 хвилин інформацію підтвердили у Держприкордонслужбі. Там повідомили, що польські учасники акції, які перешкоджали рух вантажних транспортних засобів, завершили блокування пункту пропуску "Дорогуськ".

"За інформацією польських митників, о 23:00 год. 13 травня припинено страйк та розблоковано пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ". Пункт пропуску працює в штатному режимі в обох напрямках", - поінформувала Державна митна служба України о 23:13.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, у понеділок 12 травня польські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску "Яготин - Дорогуськ (кордон між Польщею та Україною).

Протестувальники значно уповільнили рух вантажівок - в обох напрямках пропускали лише по одній машині на годину. Водночас автобуси і транспорт із гуманітарною допомогою проїжджали без затримок.

Як повідомляли в митній службі, водії масово скасовували електронну чергу ("єЧерга") для перетину через "Ягодин" і переорієнтувалися на інші пункти на польсько-українському кордоні. За ніч із 12 на 13 травня через "Ягодин" вдалося оформити лише 8 великовантажів.

При цьому кілька годин тому стало відомо, що апеляційний суд у Любліні підтримав заборону на протести польських перевізників, які заблокували пункт пропуску "Яготин - Дорогуськ".

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