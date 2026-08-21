На границе с Молдовой не работает пункт пропуска из-за российского удара
В ночь на 21 августа РФ атаковала беспилотниками Болградский и Измаильский районы Одесской области. Поврежден пункт пропуска "Табаки" на границе с Молдовой, его работу временно приостановили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ГПСУ.
Что произошло
Удар пришелся по пункту пропуска
В ночь на 21 августа российские войска атаковали ударными беспилотниками типа "Шахед" Болградский и Измаильский районы Одесской области.
В результате атаки зафиксировано попадание по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.
В результате удара были повреждены здания и конструкции пункта пропуска. На объектах возникли пожары, которые сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям локализовали.
"Табаки" временно не работает
Транспорт направляют на другие пункты
Сейчас пропуск людей и транспортных средств через пункт «Табаки» не осуществляется. О произошедшем украинская сторона уведомила молдавских представителей.
Транспорт перенаправляется через другие пункты пропуска. Гражданам рекомендуют учитывать временное прекращение работы "Табаки" при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные маршруты.
Напоминаем, что удары РФ по портовой инфраструктуре Одессы пришлись на период активной жатвы и существенно осложнили экспорт украинского зерна. По оценкам аналитиков, из-за этих последствий ВВП Украины в текущем году может снизиться на 2%.