Пункт пропуска на границе с Молдовой временно приостановил работу: что случилось
Пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" на границе с Молдовой временно приостановил работу. В ближайшее время путешественникам советуют выбирать другой путь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Пограничной полиции Республики Молдова (Poliția de Frontier a Republicii Moldova) в Telegram.
Что известно о ситуации на пункте пропуска
Согласно информации, предоставленной путешественникам Пограничной полицией Молдовы в 12:15 четверга, 17 сентября, "деятельность пункта пропуска через границу "Паланка" временно приостановлена".
Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за сбоя в сети связи, который повлиял:
- на интернет-соединение;
- на функционирование информационных систем, используемых для пограничного контроля.
"Неисправность произошла за пределами пункта пропуска и техническая команда ответственного оператора принимает необходимые меры для ее устранения", - сообщили гражданам.
До восстановления связи и работы пункта пропуска через границу путешественникам советуют выбирать пункт пропуска "Тудора" (Староказачье).
"Мы вернемся с информацией, как только деятельность пункта пропуска через границу возобновится. Спасибо за понимание", - подытожили в Пограничной полиции Молдовы.
Публикация Poliția de Frontieră a Republicii Moldova (скриншот: t.me/PolitiaDeFrontieraRM)
Как избежать очередей при пересечении границы
Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал, что во время планирования путешествия людям следует "ознакамливаться с состоянием загруженности пунктов пропуска".
"И выбирать для себя наименее загруженные", - объяснил он.
Демченко сообщил, что такая информация:
- публикуется на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины ("Західний кордон");
- обновляется каждые три часа.
"И можно увидеть... что по направлению пункта пропуска... есть очередь. А соседние пункты пропуска могут в то время не иметь очередей вообще", - констатировал представитель ГПСУ.
Напомним, ранее мы рассказывали о тревогах на границе - когда пункт пропуска не пройти и откуда очереди в Молдову.
Кроме того, мы объясняли, почему на границе Украины и Молдовы изменят порядок контроля на трех КПП.
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