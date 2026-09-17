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Пункт пропуска на границе с Молдовой временно приостановил работу: что случилось

13:56 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Пункт пропуска на границе с Молдовой временно приостановил работу: что случилось Пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" временно не работает (фото: facebook.com/zahidnuy.kordon)
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Пункт пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" на границе с Молдовой временно приостановил работу. В ближайшее время путешественникам советуют выбирать другой путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Пограничной полиции Республики Молдова (Poliția de Frontier a Republicii Moldova) в Telegram.

Что известно о ситуации на пункте пропуска

Согласно информации, предоставленной путешественникам Пограничной полицией Молдовы в 12:15 четверга, 17 сентября, "деятельность пункта пропуска через границу "Паланка" временно приостановлена".

Отмечается, что такая ситуация сложилась из-за сбоя в сети связи, который повлиял:

  • на интернет-соединение;
  • на функционирование информационных систем, используемых для пограничного контроля.

"Неисправность произошла за пределами пункта пропуска и техническая команда ответственного оператора принимает необходимые меры для ее устранения", - сообщили гражданам.

До восстановления связи и работы пункта пропуска через границу путешественникам советуют выбирать пункт пропуска "Тудора" (Староказачье).

"Мы вернемся с информацией, как только деятельность пункта пропуска через границу возобновится. Спасибо за понимание", - подытожили в Пограничной полиции Молдовы.

Пункт пропуска на границе с Молдовой временно приостановил работу: что случилосьПункт пропуска на границе с Молдовой временно приостановил работу: что случилосьПубликация Poliția de Frontieră a Republicii Moldova (скриншот: t.me/PolitiaDeFrontieraRM)

Как избежать очередей при пересечении границы

Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко рассказал, что во время планирования путешествия людям следует "ознакамливаться с состоянием загруженности пунктов пропуска".

"И выбирать для себя наименее загруженные", - объяснил он.

Демченко сообщил, что такая информация:

  • публикуется на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины ("Західний кордон");
  • обновляется каждые три часа.

"И можно увидеть... что по направлению пункта пропуска... есть очередь. А соседние пункты пропуска могут в то время не иметь очередей вообще", - констатировал представитель ГПСУ.

Напомним, ранее мы рассказывали о тревогах на границе - когда пункт пропуска не пройти и откуда очереди в Молдову.

Кроме того, мы объясняли, почему на границе Украины и Молдовы изменят порядок контроля на трех КПП.

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