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Пункт пропуска "Чоп" временно замедлит работу из-за отключения света

17:30 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
Пункт пропуска "Чоп" временно замедлит работу из-за отключения света Фото: Движение на границе с Венгрией усложнится из-за технических работ (Getty Images)
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В среду, 15 октября 2026 года, в международном пункте пропуска "Чоп (Тиса)" временно замедлят движение транспорта из-за технических работ и отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По информации ГНС, ограничения будут касаться как легкового, так и грузового направлений.

Технические работы в пункте пропуска продлятся 15 октября с 09:00 до 17:00.

В этот период из-за временного прекращения электроснабжения контрольные операции будут производиться медленнее.

Пограничники призывают граждан и перевозчиков заранее учитывать эту информацию при планировании поездок и пересечении государственной границы.

Изменения в расписании железнодорожного сообщения ввели из-за технических работ на территории Словакии. Поэтому часть международных рейсов временно курсирует по измененному графику или отменена.

Напомним, что ранее "Укрзализныця" уже меняла расписание поездов в Чехию из-за ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Кроме того, украинские железнодорожники периодически корректируют графики международных рейсов, в частности поездов в Польшу и Словакию для проведения технического обслуживания путей.

Также в ГНСУ неоднократно напоминали об особенностях пересечения границы железнодорожным транспортом в период пиковых пассажирских перевозок.

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