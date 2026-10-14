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Пункт пропуску "Чоп" тимчасово уповільнить роботу через відключення світла

17:30 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Сергій Козачук
Пункт пропуску "Чоп" тимчасово уповільнить роботу через відключення світла Фото: Рух на кордоні з Угорщиною ускладниться через технічні роботи (Getty Images)
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У середу, 15 жовтня 2026 року, у міжнародному пункті пропуску "Чоп (Тиса)" тимчасово уповільнять рух транспорту через технічні роботи та відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

За інформацією ДПС, обмеження стосуватимуться як легкового, так і вантажного напрямків.

Технічні роботи у пункті пропуску триватимуть 15 жовтня з 09:00 до 17:00.

У цей період через тимчасове припинення електропостачання контрольні операції здійснюватимуться повільніше.

Прикордонники закликають громадян та перевізників заздалегідь враховувати цю інформацію під час планування поїздок та перетину державного кордону.

Зміни в розкладі залізничного сполучення запровадили через технічні роботи на території Словаччини. Через це частина міжнародних рейсів тимчасово курсує за зміненим графіком або скасована.

Нагадаємо, що раніше "Укрзалізниця" вже змінювала розклад потягів до Чехії через ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі.

Крім того, українські залізничники періодично коригують графіки міжнародних рейсів, зокрема потягів до Польщі та Словаччини, для проведення технічного обслуговування колій.

Також у ДПСУ неодноразово нагадували про особливості перетину кордону залізничним транспортом у період пікових пасажирських перевезень.

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