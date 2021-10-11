Пункт пропуску "Чаплинка" на кордоні з Кримом закривають: названа дата

Контрольний пункт в'їзду-виїзду "Чаплинка" на адміністративному кордоні з окупованим Кримом закриють з 19 жовтня. Таке рішення прийняла Херсонська ОДА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації.

"Припинити функціонування контрольного пункту в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї "Чаплинка" з 19 жовтня 2021 року", - йдеться у розпорядженні.

Контроль за його виконанням покладено на заступника голови ОДА Едуарда Науменка. Управлінню внутрішньої та інформаційної політики адміністрації доручено забезпечити публікацію розпорядження в ЗМІ.