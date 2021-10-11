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Пункт пропуска "Чаплинка" на границе с Крымом закрывают: названа дата

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Херсон, Понедельник 11 октября 2021 19:33
Пункт пропуска "Чаплинка" на границе с Крымом закрывают: названа дата Фото: КПВВ "Чаплинка" закрывается с 19 октября (facebook com ppu gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом закроют с 19 октября. Такое решение приняла Херсонская ОГА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение Херсонской областной государственной администрации.

"Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее "Чаплинка" с 19 октября 2021", - говорится в распоряжении.

Контроль за его выполнением возложен на заместителя главы ОГА Эдуарда Науменко. Управлению внутренней и информационной политики администрации поручено обеспечить публикацию распоряжения в СМИ.

Пункт пропуска &quot;Чаплинка&quot; на границе с Крымом закрывают: названа дата

Напомним, КПВВ "Чапплинка" закрыли еще 7 июня из-за ремонтных работ. Предполагалось, что они продлятся две недели.

Позже стало известно, что ремонт продлится до 15 июля. Затем сроки его окончания неоднократно переносили.

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Крым Херсонская область КПВВ Чаплинка
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