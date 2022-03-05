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Puma призупинила продажі в Росії

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Субота 05 березня 2022 20:08
Puma призупинила продажі в Росії Фото: Puma призупинила продажі в Росії (twitter.com/PUMAGroup)
Автор: Сергій Пишкін

Німецька компанія Puma оголосила про припинення поставок продукції на територію Росії. Також припинять роботу й усі магазини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Puma.

"Ми тимчасово припинили постачання нашої продукції до Росії. Ми вирішили призупинити роботу всіх наших магазинів на території РФ", - пише компанія.

Водночас компанія розірвала контракт з Російською федерацією баскетболу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що холдинг Inditex заявив про припинення роботи у Росії.

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