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"Куля могла вбити пілота": в Польщі МіГ-29 помилково атакував винищувач напарника

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Надажице, Вівторок 08 червня 2021 13:52
"Куля могла вбити пілота": в Польщі МіГ-29 помилково атакував винищувач напарника Фото: МіГ-29 (wikimedia by Coert van Breda)
Автор: РБК-Україна

У Польщі на полігоні в Надажицах пілот МіГ-29 під час тренувань помилково обстріляв винищувач, з яким він летів у парі. Відзначається, що при такому типі калібру куль трагедії вдалося уникнути дивом.

Про це пише видання Onet.

"Один з пострадянських винищувачів стріляв по іншому з 30-мм гармати. Удар був потужний, льотчик, мабуть, це відчув. Якщо куля такого калібру потрапила в обтічник кабіни, вона б потрапила в голову пілотові", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що інцидент стався 14 травня, проте місцеві ЗМІ повідомили про нього тільки зараз.

"Швидше за все, один з пілотів помилився в маневрі та залишився позаду. В цій ситуації, дотримуючись правил безпеки, він не повинен був стріляти", - уточнили в повідомленні.

Відзначається, що попри обстріл, пілотові іншого винищувача вдалося успішно приземлитися. Технічні працівники тільки на місці помітили пошкодження МіГ-29.

"Пошкоджена не тільки обшивка, а й каркас, рама літака - а це значить, що він більше не придатний для використання", - додають в ЗМІ.

У Міноборони підтвердили, що державна комісія з розслідування авіаційних подій розслідує цей інцидент.

Однак у відомстві відмовилися відповідати на питання щодо обставини цієї події.

Раніше РБК-Україна писало, що у Польщі в ході нічних польотів 6 липня 2018 року розбився бойовий винищувач Міг-29.

Через цю катастрофу, до з'ясування всіх обставин, у Польщі призупинили польоти МіГ-29.

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