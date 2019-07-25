ПЦУ проведе свій перший хресний хід

Православна церква України (ПЦУ) у неділю, 28 липня, проведе свій перший хресний хід. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку заходу у Facebook.

Як повідомляється, очолить хресний хід глава ПЦУ, митрополіт Епіфаній.

"Цьогоріч 28 липня 2019 року ми відзначатимемо 1031-річчя Хрещення України-Руси у своїй незалежній об’єднаній помісній Православній церкві України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у неділю о 08:30 на території Софії Київської запланована божественна літургія на чолі з митрополитом Епіфанієм, після чого, о 10:30 відбудеться Український хресний хід. Маршрух хресного ходу ПЦУ пролягатиме від Софії Київської через Володимирський проїзд, Михайлівську площу, вулицю Трьохсвятительську до парку Володимирська гірка.

"Об 11:00 біля пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру, буде звершено молебень, присвячений Хрещенню України-Руси", - повідомили у ПЦУ.

Фото: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine

Зазначимо, хресну ходу планують також провести УПЦ та УПЦ КП. Так, УПЦ анонсувала хресну ходу на суботу, 27 липня, о 13:30. Хода планується від Володимирської гірки до Києво-Печерської Лаври. УПЦ КП проводитиме хресний хід у неділю, 28 липня, близько 12:00 навколо Володимирського собору.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, минулого року у святкуванні дня хрещення Русі 28 липня брав участь на той момент президент України Петро Порошенко. Зазначимо, через хресну ходу у Києві зазвичай обмежують рух транспорту. Чи будуть вводитися обмеження руху транспорту у Києві цього року наразі не відомо.