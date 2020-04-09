У ПЦУ відмовилися від загальних посвячень у храмах на Великдень

Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) прийняв рішення відмовитися від загальних посвячень під час Великодніх свят в храмах і на прихрамовых територіях. Про це йдеться в рішенні Священного Синоду.

При цьому в невеликих населених пунктах здійснюватиметься освячення великодніх страв за місцем проживання мирян, а також в місцях їх виробництва і продажу.

"Враховуючи заборону масових релігійних заходів - звичайні загальні посвячення верби і великодніх страв для мирян в храмах і на прихрамовій території не проводити, щоб не допускати скупчення людей", - йдеться у рішенні Синоду.

При цьому в ПЦУ зазначили, що не забороняють мирянам індивідуально приходити в храм під час внебогослужебное.

Також Синод переніс відвідини священнослужителями і віруючими кладовища в поминальні дні після Великодня на Троїцьку батьківську поминальну суботу - 6 червня.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський провів зустріч з головами церков щодо безпеки святкування Великодня в умови розповсюдження коронавіруса. Тоді президент анонсував, що держава планує найближчим часом представити проект "Великдень вдома", який дозволить відсвяткувати свято вдома.

Також РБК-Україна писало, що у зв'язку з коронавірусом Православна церква України (ПЦУ) дозволила храмам проводити богослужіння без присутності мирян. Громадянам дозволяється брати участь у спільній молитві, використовуючи відеозв'язок.