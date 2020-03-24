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ПЦУ дозволила проводити богослужіння без присутності людей

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 20:26
ПЦУ дозволила проводити богослужіння без присутності людей
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Миряни можуть брати участь у богослужінні через відеозв'язок

Священний Синод Православної церкви України (ПЦУ) дозволив проводити богослужіння в храмах без присутності мирян у зв'язку з загрозою поширення коронавіруса. Про це йдеться в рішенні Священного Синоду.

Наголошується, що богослужіння може проводитися за участю лише священнослужителів та співаків. При цьому громадянам дозволяється брати участь у спільній молитві, використовуючи відеозв'язок.

"На момент введення державою, органами влади та місцевого самоврядування особливих посилених обмежень свободи пересування і свободи зібрань, протягом дії цих посилених обмежень надається тимчасовий дозвіл проводити богослужіння в храмах одним тільки священнослужителям і церковнослужителям та співакам, без особистої присутності мирян Під час проведення таких богослужінь миряни повинні брати участь у спільній молитві, використовуючи можливості віддаленого зв'язку (медиатрансляции)", - повідомили в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше ПЦУ ввела обмеження на проведення богослужінь у храмах у зв'язку з пандемією коронавіруса. Зокрема, було заборонено проводити богослужіння з участю більше 10 чоловік.

Також РБК-Україна писало, що ПЦУ опублікувала кілька рекомендацій у зв'язку з поширенням коронавіруса.

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