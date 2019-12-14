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ПЦУ опублікувала постанови Архієрейського собору

Новини » Політика     14.12.2019 - 17:50
ПЦУ опублікувала постанови Архієрейського собору
Фото: Об'єднавчий собор 2018 року (РБК-Україна)

ПЦУ керується власним статутом, який був прийнятий 15 грудня 2018 року

Православна церква України (ПЦУ) опублікувала постанови Архиєрейського собору церкви, який відбувся в суботу, 14 грудня, у київському соборі Святої Софії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ПЦУ.

У постанові собору ПЦУ зазначено, що: "Схвалити роботу Предстоятеля, Митрополита Київського і всієї України Єпіфанія за період з Об'єднавчого Собору (15 грудня 2018 року) і Київської Митрополії УПЦ (ПЦУ). Засвідчити повну підтримку Предстоятеля, Блаженнійшого Єпіфанія, Митрополиту Київському і всієї України".

Також у постанові йдеться, що ПЦУ керується власним статутом, який був прийнятий 15 грудня минулого року.

"У своїх життя і діяльності Помісна Українська Православна Церква (Православна Церква України) керується Святим Письмом і Переданням, канонами Православної Церкви, власним статутом, прийнятим Об'єднавчим Собором 15 грудня 2018 року і відповідно зареєстрованим державою, Патріаршим і Синодальним Томосом про автокефалію від 6 січня 2019 року, рішеннями власних статутних органів", - йдеться в повідомленні

Також у постанові додали, що Помісна УПЦ зберігає внутрішню єдність і "закликає єпископат, духовенство та вірних всі питання, які виникають, обговорювати і вирішувати в дусі заповіданої Господом нашим Ісусом Христом братської любові, уникаючи розпалювання ворожнечі, протистояння та розділення".

Нагадаємо, в жовтні минулого року Константинопольський патріархат оголосив про скасування рішення про підпорядкування Київської митрополії Московському патріархату, що відкрило дорогу до надання автокефалії Української церкви.

Офіційну установу Православної церкви України відбулося 15 грудня 2018 року в ході Об'єднавчого собору з участю ієрархів УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і двох ієрархів УПЦ Московського патріархату.

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