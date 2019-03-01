У ПЦУ назвали умову для допуску представників ЛГБТ до причастя

Епіфаній підкреслив, що церква непохитна у питанні сексуальних меншин

Православная церковь Украины (ПЦУ) готова допустить представителей ЛГБТ к причастию, если "люди покаются в грехах". Об этом заявил предстоятель ПЦУ Епифаний, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью BBC-Украина.

Епифаний уточнил, что по данному вопросу есть четкая позиция Всеукраинского совета церквей.

"Мы не можем грех назвать добром. Есть человек, к которому мы относимся с любовью. Но есть грех, который мы должны пресекать и говорить о нем открыто. Есть образ жизни, который несовместим с христианскими взглядами. Поэтому есть позиция Православной церкви, есть обращение Всеукраинского совета церквей, и в этом вопросе мы непреклонны… Поэтому люди должны каяться в своих грехах, исправлять свои ошибки. И если человек покается, если он это признает, то конечно, он может участвовать в таинствах", - отметил Епифаний.

Напомним, ранее сообщалось, что Епифаний не исключает реформу церковного календаря.

Отметим, предстоятель ПЦУ также рассказал о перспективах новой поместной церкви в случае смены президента в Украине.