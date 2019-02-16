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Епіфаній не виключає реформу церковного календаря

Новини » Суспільство    16.02.2019 - 17:34
Епіфаній не виключає реформу церковного календаря
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній заявив, що календар не є церковною догмою

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не виключає в майбутньому реформу церковного календаря. Про це він заявив під час візиту до Чернівецької області, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Епіфаній зазначив, що віруючі не повинні відчувати перешкод при відвідуванні храмів. Щодо обов'язкового носіння хусток для жінок він зазначив, що "церква має стати ближчою до людей".

"Ми будемо поступово, тверезо втілювати певні реформи в життя церкви. Це не відбуватиметься швидкими темпами. Але я вірю, що навіть у питанні календаря, який теж не є догмою, ми можемо приймати відповідні зміни. Як тільки побачимо, що суспільство готове до цих змін. Але це поки не актуально", - додав Епіфаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Православна церква України створила місію, яка буде займатися питаннями звільнення українських політв'язнів в Російській Федерації.

Зазначимо, почесний патріарх Філарет продовжить керівництво Київською єпархією.

 

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