У ПЦУ назвали умову для допуску представників ЛГБТ до причастя

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Епіфаній підкреслив, що церква непохитна у питанні сексуальних меншин

Православна церква України (ПЦУ) готова допустити представників ЛГБТ до причастя, якщо "люди покаються в гріхах". Про це заявив предстоятель ПЦУ Епіфаній, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю BBC-Україна.

Епіфаній уточнив, що з даного питання є чітка позиція Всеукраїнської ради церков.

"Ми не можемо гріх назвати добром. Є людина, до якої ми ставимося з любов'ю. Але є гріх, який ми повинні припиняти і говорити про нього відкрито. Є спосіб життя, який несумісний з християнськими поглядами. Тому є позиція Православної церкви, є звернення Всеукраїнської ради церков, і в цьому питанні ми непохитні... Тому люди повинні каятися у своїх гріхах, виправляти свої помилки. І якщо людина покається, якщо вона це визнає, то звичайно, вона може брати участь у таїнствах", - зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Епіфаній не виключає реформу церковного календаря.

Зазначимо, предстоятель ПЦУ також розповів про перспективи нової помісної церкви в разі зміни президента в Україні.