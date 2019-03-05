В ПЦУ назвали "цинічним" затримання Климента в Криму

У ПЦУ наголошують на утисках окупаційної влади в Криму

Священный Синод Украинской Православной Церкви (ПЦУ) в своем заявлении "О состоянии православия в Украине" назвал беспрецедентным по своей циничности задержание архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в оккупированном Крыму 3 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ПЦУ.

Отмечается, что притеснения со стороны оккупационной российской власти относительно Крымской епархии ПЦУ не прекращаются в течение уже более пяти лет. В частности, недавно зафиксирована попытка отобрать помещение, в котором находится кафедральный храм святых Владимира и Ольги в Симферополе и давление на общину храма в Евпатории.

"Беспрецедентным по своей циничности стало задержание архиепископа Климента 3 марта 2019 г. российской полицией по надуманным обвинениям в "нецензурной брани" и "похищении" принадлежащих лично ему вещей церковного обихода", - говорится в сообщении.

Напомним, МИД Украины выразило протест Российской Федерации (РФ) из-за задержания оккупационной властью архиепископа православной церкви Климента в оккупированном Крыму.

РБК-Украина писало, что 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента на автовокзале оккупированного Симферополя, когда архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Позже Климента отпустили.