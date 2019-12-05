Перенесення Різдва: Епіфаній розповів, коли ПЦУ змінить календар

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Єпіфаній заявив, що на сьогодні немає підтримки суспільства

Православна церква України (ПЦУ) не проти змінити церковний календар і дату святкування Різдва, однак на сьогодні ще немає підтримки з боку суспільства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю BBC News Україна предстоятеля ПЦУ Епіфанія.

За його словами, ПЦУ не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва.

"Але зараз це ще не час. Для зміни календаря немає підтримки з боку українського суспільства... Якщо ми скажемо, що святкуємо Різдво 25 грудня, багато хто з них прийде в храм. В більшості вони приватно будуть святкувати 25 грудня, а храми будуть порожні. 7 січня в церкву прийдуть інші люди, які є віруючими ПЦУ. Буде певний дисонанс", - зазначив Епіфаній.

Він також припустив, що Московський патріархат буде використовувати цю ситуацію у своїх інтересах.

"У майбутньому ми бачимо просвітницьку роботу в цьому напрямку. Нам треба провести пояснення, чому це не принципово - 7 або 25. Зараз говорять про зміну дати святкування Різдва, але реформа календаря стосується змін всіх головних свят. Коли тоді будемо святкувати Покрову - не 14 , а 1 жовтня, так само святкування Миколая. Тільки коли побачимо, що народ готовий, ми приймемо це рішення. тому що більшість православних церков вже давно на новому календарі", - додав Єпіфаній.

Він підкреслив, що Вселенський патріарх Варфоломій не ставив ультиматумів і не висував вимог про перехід ПЦУ на інший календар.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарська православна церква почала згадувати предстоятеля ПЦУ в літургіях. Передбачається, що це один з перших кроків на шляху офіційного визнання церкви.

Відзначимо, в листопаді Олександрійський патріархат офіційно визнав ПЦУ.