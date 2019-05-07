У ПЦУ спостерігається внутрішнє протистояння, - джерела

У Православній церкві України (ПЦУ) спостерігається внутрішнє протистояння і немає абсолютної єдності рядів. Про це з посиланням на джерела повідомляє РБК-Україна в матеріалі "З оглядкою на Зеленського: що чекає православна церква від нового президента".

Така ситуація, наголошується у матеріалі, пов'язана багато в чому з особистістю екс-предстоятеля УПЦ (КП) Філарета.

"У самій ПЦУ, як розповідають джерела РБК-Україна, не спостерігається абсолютної єдності рядів. Багато в чому це пов'язано з особистістю екс-предстоятеля УПЦ (КП) Філарета і неясністю його статусу і титулу в новій церкві", - сказано в статті.

Так, офіційно на правах постійного члена він входить у синод ПЦУ, також він керує всіма київськими парафіями, які перебували у віданні УПЦ (КП) до об'єднавчого собору в грудні 2018 року в якості "Святійшого патріарха". Однак такий титул ні в томосі, ні в статуті ПЦУ не передбачений.

Крім того, в ПЦУ є багато єпископів, незадоволених тим, як митрополит Епіфаній робить перші кроки в керівництві нової церквою.

"Єпископи збираються навколо впливового митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Він був одним з головних претендентів на те, щоб очолити ПЦУ на об'єднавчому соборі, і його, за інформацією видання, умовили (в тому числі, і особисто Петро Порошенко) добровільно зняти свою кандидатуру, щоб не зірвати собор як такий", - зазначено в матеріалі.

За словами джерел, однодумці Михаїла більш орієнтовані на досвідченого і авторитетного Філарета, ніж на молодого Епіфанія.

"Про певну напругу між двома церковними лідерами можна судити і за зовнішніми ознаками: Філарет і Епіфаній не проводять спільні богослужіння, не з'являються разом на публічних заходах і т.д. У публічну площину конфлікт вийшов на початку квітня, коли відкритий лист з вкрай різкою і емоційної критикою на адресу керівництва ПЦУ і в підтримку Філарета опублікував митрополит Білгородський і Оболенський Іоасаф", - підкреслюється у статті.

Відзначається, що в публічній площині подальшого розвитку конфлікт поки не отримав, але в навколоцерковних колах допускають, вже в найближчі місяці можливе його відкрите загострення.

Нагадаємо, раніше Епіфаній заявив, що після виборів в Україні немає ніяких ризиків для відкликання томосу про автокефалію.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку квітня Українська православна церква (УПЦ) Московського патріархату звернулася до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням відкликати томос про автокефалію Православної церкви України (ПЦУ).