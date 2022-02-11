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"Птахи прилітають". Україна отримала від США нову партію боєприпасів - їх вже 1300 тонн

Автор: Марія Кучерявець

До України прибув черговий 90-тониий вантаж боєприпасів від США. Їх загальна кількість вже становить 1300 тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова у Twitter.

"Птахи прилітають, наче вертаються з вирію! Сьогодні надійшло ще 90 тонн боєприпасів від Сполучених Штатів Америки для Збройних Сил України. Загальна вага військової допомоги від США на цей момент сягає 1300 тонн!" - написав він.

Нагадаємо, вночі до України прибув 14-й авіарейс із протитанковими ракетними комплексами Javelin та 1200 тонн обладнання від США.

Зазначимо, що Міноборони анонсувало 45 рейсів в україну зі зброєю від США.

Раніше стало відомо, що в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з військовою допомогою від Британії. Повітряне судно доставило вантажі та обладнання для сил територіальної оборони ЗСУ.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомога