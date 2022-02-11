ru ua
Пт, 11 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Системи Javelin та 1200 тонн обладнання. США надали Україні чергову партію допомоги

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 11 лютого 2022 10:48
Системи Javelin та 1200 тонн обладнання. США надали Україні чергову партію допомоги Фото: прибув 14-й авіарейс з військовою допомогою від США (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Автор: Марія Кучерявець

Сполучені Штати Америки передали Україні чергову партію військової допомоги. Прибув 14-й авіарейс із протитанковими ракетними комплексами Javelin та 1200 тонн обладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

"Сьогодні вночі до Борисполя прибув 14-й авіарейс з американською безпековою допомогою, у тому числі з системами Javelin. США надали майже 1200 тонн обладнання, ухваленого президентом Байденом у січні, якого потребує Україна для захисту від триваючої російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Фото: прибув 14-й авіарейс з військовою допомогою від США (twitter.com/USEmbassyKyiv)

Нагадаємо, Міноборони анонсувало 45 рейсів зі зброєю від США.

Додамо, у Литві заявили, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger у рамках розширення військової допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Військова допомога
NEWS
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
Зеленський скликає РНБО у Харкові: що відомо
DAILY
Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки на зарплату. Чи готова влада знизити ставки і у чому ризики реформи