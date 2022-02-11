Системи Javelin та 1200 тонн обладнання. США надали Україні чергову партію допомоги
Сполучені Штати Америки передали Україні чергову партію військової допомоги. Прибув 14-й авіарейс із протитанковими ракетними комплексами Javelin та 1200 тонн обладнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.
"Сьогодні вночі до Борисполя прибув 14-й авіарейс з американською безпековою допомогою, у тому числі з системами Javelin. США надали майже 1200 тонн обладнання, ухваленого президентом Байденом у січні, якого потребує Україна для захисту від триваючої російської агресії", - йдеться в повідомленні.
Фото: прибув 14-й авіарейс з військовою допомогою від США (twitter.com/USEmbassyKyiv)
Нагадаємо, Міноборони анонсувало 45 рейсів зі зброєю від США.
Додамо, у Литві заявили, що країна готується до передачі Україні партії зенітно-ракетних комплексів Stinger у рамках розширення військової допомоги.