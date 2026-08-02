ua en ru
Вс, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы беспилотных систем "ослепили" ПВО России в Краснодарском крае

10:00 02.08.2026 Вс
1 мин
После ударов защищать аэродромы и пусковые площадки оккупантам станет сложнее
aimg Мария Науменко
Силы беспилотных систем "ослепили" ПВО России в Краснодарском крае Фото: оператор дрона (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Украинские Силы беспилотных систем нанесли серию точечных ударов по военным объектам в Краснодарском крае РФ. Под атакой оказались сразу восемь элементов ПВО и радиолокации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1-й отдельный центр Сил беспилотных систем ВСУ.

По данным военных, операцию провели на расстоянии более 270 км от линии боевого столкновения.

"Бойцы 1-го отдельного центра ССС нанесли точечные удары на оперативную глубину врага. За один подход оккупанты потеряли сразу ряд ключевых элементов своей системы наблюдения и противовоздушной защиты", - говорится в сообщении.

Под удар попали:

  • зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" – Ейск;

  • радиолокационная станция "Небо-С" – Ейск;

  • радиолокационная станция "Небо-У" – Приморско-Ахтарск;

  • радиолокационная станция "Гамма-С1М" – Ейск;

  • радиолокационная станция "Небо-СВ" – Ейск;

  • радиолокационная станция "Каста-2Е2" – Камышеватская;

  • радиолокационная станция "37Т" – Пригибский;

  • радиолокационная станция "Каста-2Е2" - Шабельское.

В 1-м отдельном центре отметили, что после таких ударов российским войскам будет гораздо сложнее прикрывать свои аэродромы и пусковые площадки беспилотников типа Shahed.

Напомним, ранее украинская компания Fire Point сообщила о поражении логистического хаба Wildberries в Самарской области и Саратовском нефтеперерабатывающем заводе.

По данным компании, удары нанесли дальнобойные беспилотники FP-1.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Украина ПВО Силы беспилотных систем Дрони Краснодарский край
Новости
Силы ПВО сбили большинство дронов, но есть прилеты: детали ночной атаки РФ
Силы ПВО сбили большинство дронов, но есть прилеты: детали ночной атаки РФ
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться