"Птицы Мадяра" устроили "блекаут" оккупантам: поражены еще 13 энергообъектов

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На временно оккупированных территориях Украины идет системное поражение энергетической инфраструктуры. За последние трое суток Силы беспилотных систем атаковали еще 13 ключевых объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Силами беспилотных систем Роберта "Маряда" Бровди.

По словам Бровди, в рамках операции "Крымский рубильник off" украинские военные за последние 72 часа поразили еще 13 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины. Всего с 1 июля по 2 августа Силы беспилотных систем поразили 177 энергетических целей . Под новую волну ударов попали: энергетическая инфраструктура Зуевской ТЭЦ в Зугресе Донецкой области;

подстанция 330 кВ "Мирная" в Мариуполе;

подстанция 220 кВ "Азовская-220" в Мариуполе;

подстанции 110 кВ "Город-6", "Город-11" и "Город-2" в Мариуполе;

подстанция 150 кВ "Геническиск" в Херсонской области (повторное поражение);

подстанция 110 кВ "Тополино" в Запорожской области;

подстанция 110 кВ "Макорты" в Бердянске;

подстанция 110 кВ "Володарская" в Никольском Запорожской области;

электроподстанция в Бердянске;

подстанция 150 кВ "Новоалексеевка" в Херсонской области;

подстанция 150 кВ "Геническ" в Херсонской области. Украинские подразделения продолжают системно поражать энергетическую инфраструктуру, используемую российскими оккупационными войсками.