"Птицы Мадяра" устроили "блекаут" оккупантам: поражены еще 13 энергообъектов
На временно оккупированных территориях Украины идет системное поражение энергетической инфраструктуры. За последние трое суток Силы беспилотных систем атаковали еще 13 ключевых объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Силами беспилотных систем Роберта "Маряда" Бровди.
По словам Бровди, в рамках операции "Крымский рубильник off" украинские военные за последние 72 часа поразили еще 13 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины.
Всего с 1 июля по 2 августа Силы беспилотных систем поразили 177 энергетических целей .
Под новую волну ударов попали:
- энергетическая инфраструктура Зуевской ТЭЦ в Зугресе Донецкой области;
- подстанция 330 кВ "Мирная" в Мариуполе;
- подстанция 220 кВ "Азовская-220" в Мариуполе;
- подстанции 110 кВ "Город-6", "Город-11" и "Город-2" в Мариуполе;
- подстанция 150 кВ "Геническиск" в Херсонской области (повторное поражение);
- подстанция 110 кВ "Тополино" в Запорожской области;
- подстанция 110 кВ "Макорты" в Бердянске;
- подстанция 110 кВ "Володарская" в Никольском Запорожской области;
- электроподстанция в Бердянске;
- подстанция 150 кВ "Новоалексеевка" в Херсонской области;
- подстанция 150 кВ "Геническ" в Херсонской области.
Украинские подразделения продолжают системно поражать энергетическую инфраструктуру, используемую российскими оккупационными войсками.
Напомним, ранее Силы беспилотных систем провели еще одну успешную операцию в тылу российских войск.
По данным военных, в Краснодарском крае РФ под удар попали зенитный комплекс "Тор-М2" и семь радиолокационных станций, обеспечивавших прикрытие аэродромов и других военных объектов РФ.