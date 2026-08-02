ua en ru
Нд, 02 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

"Птахи Мадяра" влаштували "блекаут" окупантам: уражено ще 13 енергооб'єктів

15:20 02.08.2026 Нд
2 хв
Операція триває вже понад місяць, а кількість уражених цілей продовжує зростати
aimg Марія Науменко
"Птахи Мадяра" влаштували "блекаут" окупантам: уражено ще 13 енергооб'єктів Фото: оператор дрона (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

На тимчасово окупованих територіях України триває системне ураження енергетичної інфраструктури. За останні три доби Сили безпілотних систем атакували ще 13 ключових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем Роберта "Маряда" Бровді.

За словами Бровді, в межах операції "Кримський рубильник off" українські військові за останні 72 години уразили ще 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України.

Загалом із 1 липня по 2 серпня Сили безпілотних систем уразили 177 енергетичних цілей.

Під нову хвилю ударів потрапили:

  • енергетична інфраструктура Зуївської ТЕЦ у Зугресі Донецької області;
  • підстанція 330 кВ "Мирна" у Маріуполі;
  • підстанція 220 кВ "Азовська-220" у Маріуполі;
  • підстанції 110 кВ "Місто-6", "Місто-11" та "Місто-2" у Маріуполі;
  • підстанція 150 кВ "Генічеськ" у Херсонській області (повторне ураження);
  • підстанція 110 кВ "Тополине" у Запорізькій області;
  • підстанція 110 кВ "Макорти" у Бердянську;
  • підстанція 110 кВ "Володарська" у Микільському Запорізької області;
  • електропідстанція у Бердянську;
  • підстанція 150 кВ "Новоолексіївка" у Херсонській області;
  • підстанція 150 кВ "Генічеськ" у Херсонській області.

Українські підрозділи продовжують системно уражати енергетичну інфраструктуру, яку використовують російські окупаційні війська.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем України провели ще одну успішну операцію в тилу російських військ.

За даними військових, у Краснодарському краї РФ під удар потрапили зенітний комплекс "Тор-М2" і сім радіолокаційних станцій, що забезпечували прикриття аеродромів та інших військових об'єктів РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна Маріуполь Херсон Сили безпілотних систем Дрони
Новини
ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, нафтобазу та аеродром "Енгельс"
ЗСУ уразили Саратовський НПЗ, нафтобазу та аеродром "Енгельс"
Аналітика
Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Купити турнікет – замало: що треба знати про домедичну допомогу та куди піти вчитись