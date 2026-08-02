"Птахи Мадяра" влаштували "блекаут" окупантам: уражено ще 13 енергооб'єктів

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На тимчасово окупованих територіях України триває системне ураження енергетичної інфраструктури. За останні три доби Сили безпілотних систем атакували ще 13 ключових об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сил безпілотних систем Роберта "Маряда" Бровді.

За словами Бровді, в межах операції "Кримський рубильник off" українські військові за останні 72 години уразили ще 13 енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях України. Загалом із 1 липня по 2 серпня Сили безпілотних систем уразили 177 енергетичних цілей. Під нову хвилю ударів потрапили: енергетична інфраструктура Зуївської ТЕЦ у Зугресі Донецької області;

підстанція 330 кВ "Мирна" у Маріуполі;

підстанція 220 кВ "Азовська-220" у Маріуполі;

підстанції 110 кВ "Місто-6", "Місто-11" та "Місто-2" у Маріуполі;

підстанція 150 кВ "Генічеськ" у Херсонській області (повторне ураження);

підстанція 110 кВ "Тополине" у Запорізькій області;

підстанція 110 кВ "Макорти" у Бердянську;

підстанція 110 кВ "Володарська" у Микільському Запорізької області;

електропідстанція у Бердянську;

підстанція 150 кВ "Новоолексіївка" у Херсонській області;

підстанція 150 кВ "Генічеськ" у Херсонській області. Українські підрозділи продовжують системно уражати енергетичну інфраструктуру, яку використовують російські окупаційні війська.