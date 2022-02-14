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Шотландія – Україна: Петраков визначив графік підготовки до плей-офф за вихід на ЧС-2022

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 17:56
Шотландія – Україна: Петраков визначив графік підготовки до плей-офф за вихід на ЧС-2022 Фото: Олександр Петраков (uaf.ua)
Автор: Андрій Вирва

Головний тренер збірної України Олександр Петраков назвав графік, за яким збірна України готуватиметься до матчу плей-офф за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Національна команда України розпочне збір перед матчами плей-офф у відборі на чемпіонату світу-2022 у п’ятницю, 18 березня. Цього дня у готелі "Опера", зберуться футболісти, які представляють клуби УПЛ. Збірники, які виступають в іноземних чемпіонатах, приєднаються до команди 20–21 березня. Національна команда тренуватиметься на олімпійській базі "Святошин" під Києвом.

На 21 березня заплановано відкрите тренування збірної України на НСК "Олімпійський", яке матимуть змогу відвідати вболівальники та емоційно зарядити гравців перед поїздкою до Шотландії.

Уже наступного дня, 22 березня, національна збірна вилетить до Глазго, де за два дні після прибуття проведе матч 1/2 фіналу раунду плей-офф – проти Шотландії.

У фіналі плей-офф за вихід на чемпіонат світу переможець протистояння Шотландія – Україна зустрінеться з Австрією чи Уельсом. Фінальний поєдинок пройде 29 березня.

Нагадаємо, що київське "Динамо" отримало суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА.

До слова, вчора гравець збірної України Руслан Маліновський забив гол у ворота "Ювентуса", але "Аталанті" це не допомогло перемогти.

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