ПСЖ пропонує Зідану контракт на його умовах

Французький "Парі Сен-Жермен" знаходиться в пошуках нового нлавного тренера, який стане заміною Унаї Емері після закінчення сезону. Про це повідомили в програмі El Chiringuito.

Іспанський фахівець, який програв "Реалу" на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, не виправдав довіру керівництва клубу. З чуток, боси ПСЖ дуже хочуть бачити на посаді головного тренера клубу якраз наставника мадридського клубу Зінедіна Зідана.

.@JDamiann: "Si ZIDANE deja el MADRID creo que NO IRÁ a NINGÚN EQUIPO el próximo año". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/TaDtnxtvIr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 20, 2018

Парижани навіть нібито готові надати французькому фахівцеві повний карт-бланш при укладенні трудового договору: Зідану дають можливість самому визначити свою майбутню зарплату і термін контракту.

¡EXCLUSINDA! #INDA: "El PSG QUIERE a ZIDANE y LE OFRECE un CHEQUE EN BLANCO". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/30ENYnojLV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 20, 2018

На даний момент "Реал" Зідана йде на третьому місці в турнірній таблиці Ла Ліги і зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти туринського "Ювентуса".