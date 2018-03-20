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ПСЖ пропонує Зідану контракт на його умовах

НовиниСпорт    20.03.2018 - 14:44
Фото: Зиінедін Зідан (UEFA)
Фото: Зиінедін Зідан (UEFA)

Французький клуб шукає заміну Унаї Емері

Французький "Парі Сен-Жермен" знаходиться в пошуках нового нлавного тренера, який стане заміною Унаї Емері після закінчення сезону. Про це повідомили в програмі El Chiringuito.

Іспанський фахівець, який програв "Реалу" на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, не виправдав довіру керівництва клубу. З чуток, боси ПСЖ дуже хочуть бачити на посаді головного тренера клубу якраз наставника мадридського клубу Зінедіна Зідана.

Парижани навіть нібито готові надати французькому фахівцеві повний карт-бланш при укладенні трудового договору: Зідану дають можливість самому визначити свою майбутню зарплату і термін контракту.

На даний момент "Реал" Зідана йде на третьому місці в турнірній таблиці Ла Ліги і зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти туринського "Ювентуса".

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: ПСЖ, тренер, Зинедин Зидан
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