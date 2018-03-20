ПСЖ предлагает Зидану контракт на его условиях

Французский "Пари Сен-Жермен" находится в поисках нового нлавного тренера, который станет заменой Унаи Эмери по окончании сезона. Об этом сообщили в программе El Chiringuito.

Испанский специалист, проигравший "Реалу" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, не оправдал доверие руководства клуба. По слухам, боссы ПСЖ очень хотят видеть на посту главного тренера клуба как раз наставника мадридского клуба Зинедина Зидана.

.@JDamiann: "Si ZIDANE deja el MADRID creo que NO IRÁ a NINGÚN EQUIPO el próximo año". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/TaDtnxtvIr — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 20, 2018

Парижане даже якобы готовы предоставить французскому специалисту полный карт-бланш при заключении трудового договора: Зидану дают возможность самому определить свою будущую зарплату и срок контракта.

¡EXCLUSINDA! #INDA: "El PSG QUIERE a ZIDANE y LE OFRECE un CHEQUE EN BLANCO". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/30ENYnojLV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 20, 2018

На данный момент "Реал" Зидана идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги и сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".