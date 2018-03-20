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ПСЖ предлагает Зидану контракт на его условиях

НовостиСпорт    20.03.2018 - 14:44
Фото: Зинедин Зидан (UEFA)
Фото: Зинедин Зидан (UEFA)

Французский клуб ищет замену Унаи Эмери

Французский "Пари Сен-Жермен" находится в поисках нового нлавного тренера, который станет заменой Унаи Эмери по окончании сезона. Об этом сообщили в программе El Chiringuito.

Испанский специалист, проигравший "Реалу" на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, не оправдал доверие руководства клуба. По слухам, боссы ПСЖ очень хотят видеть на посту главного тренера клуба как раз наставника мадридского клуба Зинедина Зидана. 

Парижане даже якобы готовы предоставить французскому специалисту полный карт-бланш при заключении трудового договора: Зидану дают возможность самому определить свою будущую зарплату и срок контракта.

На данный момент "Реал" Зидана идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги и сыграет в 1/4 финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".

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"Реал Сосьедад" уволил главного тренера и спортивного директора Эмери летом может покинуть пост главного тренера ПСЖ
Теги: ПСЖ, тренер, Зинедин Зидан
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