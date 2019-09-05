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Неймар може зіграти вперше за три місяці

Новини » Спорт    05.09.2019 - 10:41
Неймар може зіграти вперше за три місяці
Фото: Неймар (cbf.com.br)

Все літо бразилець перебував без ігрової практики

Нападник французького "Парі Сен-Жермен" Неймар може зіграти свої перший матч в сезоні. Як повідомляє Globo Esporte, форвард вийде з перших хвилин у складі збірної Бразилії в товариській грі проти Колумбії. Про це повідомляє Globo Esporte.

Поєдинок відбудеться 7 вересня, початок о 3:30 за київським часом.

Неймар три місяці тому отримав травму напередодні Копа Америка-2019 і до сих пір не з'являвся на полі.

Він також ще жодного разу в цьому сезоні не виходив на поле у ​​складі ПСЖ. Однак, за неофіційними даними, вважається, що 27-річний бразилець не грав через своє потенційне повернення в каталонську "Барселону". Але клуби так і не змогли домовитися про трансфер. Також гравець пропустив передсезонну підготовку ПСЖ.

У сезоні 2018/19 Неймар провів 28 матчів у складі ПСЖ, забив 23 голи і віддав 13 гольових передач. Паризький клуб придбав його у "Барселони" у 2017 році за рекордні 222 млн євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Неймар був позбавлений капітанської пов'язки в збірній Бразилії.

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