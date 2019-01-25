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ПСЖ має намір запропонувати Венгеру посаду в клубі

Новини » Спорт    25.01.2019 - 11:22
ПСЖ має намір запропонувати Венгеру посаду в клубі
Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Багаторічний наставник "Арсеналу" може стати спортивним директором парижан

Керівництво французького "Парі Сен-Жермен" хоче запросити на посаду спортивного директора колишнього головного тренера лондонського "Арсеналу Арсена Венгера. Про це повідомляє ESPN.

На цій посаді французький фахівець повинен буде замінити Антеро Енріке. Керівництво ПСЖ розчаровано останніми невдачами португальця. Він не зміг умовити залишитися в команді півзахисника Адріена Рабьо, а також підписати Френкі Де Йонга, який обрав "Барселону", і Лукаса Пакета, що поповнив команду "Мілана".

Венгер тренував "Арсенал" з 1996 по 2018 рік. Разом з командою він тричі ставав чемпіоном Англії, сім разів вигравав Кубок і Суперкубок країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венгер може стати тренером збірної Катару.

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