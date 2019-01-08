Екс-тренер "Арсеналу" Венгер може очолити збірну Катару

Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Фахівцю хочуть довірити команду для підготовки до домашнього ЧС-2022

Колишній головний тренер лондонського "Арсеналу" Арсен Венгер, який вже понад півроку знаходиться без роботи, може очолити збірну Катару. Про це повідомляє France Football.

За інформацією джерела, катарська футбольна федерація хоче запросити іменитого і досвідченого фахівця для того, щоб подготовітіть національну команду до домашнього чемпіонату світу, який відбудеться в 2022 році. Зазначається, що 69-річний Венгер є головною кандидатурою на цю посаду.

Наразі головним тренером команди є іспанець Фелікс Санчес, який з 2006 року працював у молодіжних академіях і юніорських збірних Катару.

Венгер очолював "Арсенал" з 1996 по 2018 рік. За цей час французький наставник біля керма клубу виграв 17 трофеїв. Під його керівництвом команда зіграла 829 матчів, що є абсолютним рекордом для чемпіонату Англії.

У 2006 році Арсен Венгер був включений в Зал слави англійського футболу.

Нагадаємо, новим головним тренером "Арсеналу" був призначений колишній головний тренер французького "Парі Сен-Жермен" іспанець Унаї Емері.