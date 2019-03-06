ПСЖ - Манчестер Юнайтед: де дивитися матч

Фото: ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" (manutd.com)

Де і коли почнеться гра у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ на домашній арені прийме "Манчестер Юнайтед" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На думку букмекерів, фаворитом у протистоянні є французський клуб.

6 березня 22:00

Париж, стадіон "Парк де Пранс"

Зустріч ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" 6 березня. Пряму трансляцію матчу в Україні покаже канал "Футбол 2", старт трансляції - о 21:55 за київським часом.

У першій грі ПСЖ впевнено обіграв МЮ на "Олд Траффорд" з рахунком 2:0 і зробив впевнений крок назустріч плей-офф.

Нагадаємо, напередодні "Аякс" з розгромним рахунком вибив "Реал" із Ліги чемпіонів.