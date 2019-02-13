"Манчестер Юнайтед" програв ПСЖ в домашньому матчі Ліги чемпіонів

Сульшер програв перший матч з манкуніанцям
"Манчестер Юнайтед" програв "Парі Сен-Жермен" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19. Зустріч відбулася на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася з рахунком 2:0 на користь парижан.
З перших хвилин почали пресингувати підопічні Сульшера, але разом з тим обережно грали манчестерці, розуміючи, що грати два поєдинки і як важливо не пропустити на своєму полі.
Та рахунок в матчі на 53 хвилині відкрив захисник ПСЖ Преснел Кімпембе. За дві хвилини після цього вже майже бачили вболівальники французької команди другий гол у ворота "МанЮ", але м'яч пролетів повз стойкі. Перевагу французи в рахунку таки змогли подвоїти зусиллями нападника Кіліана Мбаппе.
COME ON!!! #MUPSG pic.twitter.com/hb1qyMLVXw— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 12, 2019
Наприкінці зустрічі за другу жовту картку був вилучений півзахисник господарів Поль Погба, після чого гравець покинув поле.
Зазначимо, що ПСЖ зіграв без травмованих форвардів Неймара і Едінсона Кавані.
"Юнайтед" зазнав першої поразки єврокубковий матч вдома з різницею більше, ніж в один м'яч. А наставник команди Уле Гуннар Сульшер зазнав першої поразки на тренерському містку. Раніше після грудневого призначення він здобув десять перемог при одній нічиїй.
Ole: "It’s not going to be a season-defining one for us. It has to be one that we’re going to learn from." #MUFC #UCL pic.twitter.com/bp6FZojKLA— Manchester United (@ManUtd) February 12, 2019
"Манкуніанці" і їх тимчасовий тренер не раз радували уболівальників драматичними вольовими перемогами, але "Юнайтед" ще ніколи не відігрувався в єврокубках після поразки вдома. Французи ж не знають поразок у Лізі чемпіонів на своєму полі з торішнього плей-офф, коли поступилися в Парижі "Реалу" - 1:3.
Матч-відповідь ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" відбудеться 6 березня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.