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"Манчестер Юнайтед" програв ПСЖ в домашньому матчі Ліги чемпіонів

Новини » Спорт    13.02.2019 - 00:07
"Манчестер Юнайтед" програв ПСЖ в домашньому матчі Ліги чемпіонів
Фото: "Манчестер Юнайтед" - ПСЖ (twitter.com/ManUtd)

Сульшер програв перший матч з манкуніанцям

"Манчестер Юнайтед" програв "Парі Сен-Жермен" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2018/19. Зустріч відбулася на стадіоні "Олд Траффорд" і завершилася з рахунком 2:0 на користь парижан.

З перших хвилин почали пресингувати підопічні Сульшера, але разом з тим обережно грали манчестерці, розуміючи, що грати два поєдинки і як важливо не пропустити на своєму полі.

Та рахунок в матчі на 53 хвилині відкрив захисник ПСЖ Преснел Кімпембе. За дві хвилини після цього вже майже бачили вболівальники французької команди другий гол у ворота "МанЮ", але м'яч пролетів повз стойкі. Перевагу французи в рахунку таки змогли подвоїти зусиллями нападника Кіліана Мбаппе.

Наприкінці зустрічі за другу жовту картку був вилучений півзахисник господарів Поль Погба, після чого гравець покинув поле.

Зазначимо, що ПСЖ зіграв без травмованих форвардів Неймара і Едінсона Кавані.

"Юнайтед" зазнав першої поразки єврокубковий матч вдома з різницею більше, ніж в один м'яч. А наставник команди Уле Гуннар Сульшер зазнав першої поразки на тренерському містку. Раніше після грудневого призначення він здобув десять перемог при одній нічиїй.

"Манкуніанці" і їх тимчасовий тренер не раз радували уболівальників драматичними вольовими перемогами, але "Юнайтед" ще ніколи не відігрувався в єврокубках після поразки вдома. Французи ж не знають поразок у Лізі чемпіонів на своєму полі з торішнього плей-офф, коли поступилися в Парижі "Реалу" - 1:3.

Матч-відповідь ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" відбудеться 6 березня на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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